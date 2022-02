Muamba: “Sono felice di vedere Eriksen in campo, spero che tutto funzioni”

L'ex giocatore del Bolton colto da infarto nel 2012: "Mi piacerebbe parlare con lui, sono sicuro che il momento arriverà"

Fabrice Muamba, ex calciatore colpito nel 2012 da un infarto in campo durante la sfida di FA Cup tra Bolton e Tottenham, ha scritto una lettera attraverso il Mirror a Christian Eriksen, che si appresta a tornare a giocare dopo la firma con il Brentford. Nelle sue parole c'è gioia ma anche un po' di apprensione: "Non c'è nessuno più felice di me nel vedere Eriksen tornare in campo. Gli auguro tutto il meglio, tutta la fortuna del mondo, spero che tutto vada bene, ma la più grande speranza è che sia al sicuro. È così coraggioso, così umile e non posso che augurargli il meglio. Sono solo preoccupato per lui, niente di più. Se parli con i medici, ti dicono che la sua salute è al sicuro, ma in fondo ci sarà sempre una preoccupazione. Spero solo che per lui e la sua famiglia tutto funzioni. Mi piacerebbe sedermi e parlare con lui, avere una conversazione. È così coraggioso e mi piacerebbe solo parlare, scoprire cosa sta succedendo nella sua testa. Ho contattato il suo agente, ma non ha mai risposto. Sono sicuro che verrà il momento in cui potremo parlare".