L'ex portiere dell'Atletico Madrid Miguel Angel Moya ostenta fiducia nella rimonta della squadra di Diego Simeone domani contro l'Inter. Intervistato da Movistar+, Moya analizza quella che è la situazione della squadra biancorossa: “Quando arrivi a questo punto della stagione tutte le partite sono le più importanti, perché dal punto di vista della qualificazione sono fondamentali. Ma ora che l’Atlético non ha altra scelta, lo è ancora di più. Poi parleremmo di altre cose negative se la rimonta non accadesse, ma è vero che mi sarebbe piaciuto che l'Atlético arrivasse a questa partita con sentimenti diversi".

Tuttavia, a suo dire c'è comunque ottimismo dalle parti del Civitas Metropolitano: "Ho parlato in questi giorni con gente dell'Atlético, con gente comune, e mi hanno detto che l'Atlético, nonostante provenisse da una partita come quella di Cadice in cui non ha raggiunto gli standard richiesti dalla squadra, ha le capacità di ribaltare la partita, facendo affidamento sull'ambiente, l'atmosfera del Metropolitano e il record che hanno in casa".