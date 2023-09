"Non ho tanto da dire, a fine partita non ho parlato neanche con i giocatori". Lo dice José Mourinho, raggiunto da DAZN dopo il poker incassato dalla Roma nella sfida del Marassi contro il Genoa. Per i giallorossi, fermi a 5 punti in classifica dopo sei gironate di campionato, si tratta della peggior partenza di sempre nell'era dei tre punti: "È anche il peggiore della mia carriera, ma è anche la prima volta nella storia della Roma che ha giocato due finali europee di fila" la piccata replica dello Special One, con chiaro riferimento alle due finali di Conference ed Europa League centrate negli ultimi due anni.