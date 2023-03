Il futuro di José Mourinho, punito con due giornate di squalifica dopo il diverbio con il quarto uomo Serra, nel corso dell'inaspettata sconfitta della sua Roma contro la Cremonese, potrebbe non essere più a tinte giallorosse. Nonostante il passaggio del turno in Europa League, lo Special One non è pienamente soddisfatto della squadra a disposizione, tanto da manifestarlo apertamente, e sono sempre più frequenti le voci su un suo addio al termine della stagione.