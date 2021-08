Mourinho: “La Serie A è cambiata, si pensa alla qualità. Prendete Italiano”

Lo Special One esalta il collega viola: "Quando ero all'Inter non c'era, ora fa giocare bene la Fiorentina"

Che Serie A ha ritrovato José Mourinho? A questa domanda il tecnico portoghese risponde nella conferenza stampa successiva alla vittoria contro la Fiorentina: "Dieci anni sono tanti, il calcio si è evoluto. C’è più preoccupazione verso la qualità. Difendere non basta più, questo è un cambiamento positivo. Tutti noi poi abbiamo un modo diverso di pensare rispetto a dieci anni fa. Oggi ad esempio un giovane allenatore che non era in Serie A quando io ero all’Inter come Vincenzo Italiano fa giocare bene la Fiorentina. Se non abbiamo fatto la partita che volevamo non è colpa nostra, ma loro e mi piace questo. Oggi si gioca meglio rispetto a dieci anni fa, senza perdere l’essenza di un’idea. Complimenti a italiano, non ha sbagliato nulla. Complimenti all’arbitro, il Var è stato lì per aiutare. Tutto perfetto oggi