Mourinho: “Inzaghi all’Inter ha una squadra che gioca a occhi chiusi”

Il tecnico della Roma: "Noi dobbiamo migliorare e da lavorare. Abbiamo allenato una situazione di gioco che non mi è piaciuta".

Alla vigilia del match di ritorno dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor, il tecnico della Roma José Mourinho sottolinea i margini di miglioramento della squadra giallorossa. Non mancando di spendere un paragone con l'Inter: "Noi lavoriamo coi giocatori da 2 mesi e quando la sua squadra arriva alla partita nel modo in cui ha giocato merita complimenti. Tanti altri allenatori sono arrivati da poco. All'Inter è diverso, Simone Inzaghi ha una squadra che gioca a occhi chiusi. Per noi è più difficile, c'è da migliorare e da lavorare. Abbiamo allenato una situazione di gioco che personalmente non mi è piaciuta. Avevano una dinamica precedente, non è una critica a Paulo Fonseca, perché chi arriverà dopo di me farà lo stesso. Abbiamo le nostre idee. I giocatori stanno cercando questa situazione automatica, prima capire cosa vogliamo, poi allenare".