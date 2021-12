Mourinho: “Inter squadra di grande forza. Noi dobbiamo andare di gara in gara”

Lo Special One prima del Cska Sofia: "Non ci sono più squadre piccole, ormai tutte hanno potenziali"

Parlando ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro il Cska Sofia, José Mourinho ha sottolineato le difficoltà nel dover pensare agli impegni a lungo termine per la Roma: "Da gennaio a fine maggio dobbiamo giocare tre competizioni e con l’accumulazione di queste competizioni è difficile dire come arriveremo a una determinata partita. E’ il problema della differenza tra squadra e rosa, questa è una differenza. Pensiamo a Milan, Inter, Juventus, Napoli e Atalanta, ovviamente sono squadre di grande forza. Guarda alla Conference League: non ci sono più squadre piccole di paesi piccoli, questo non esiste più nel calcio, tutte le squadre hanno potenziali. Però al tempo stesso ci saranno squadre importanti e squadre che arriveranno dall’Europa League, per esempio domani una tra Napoli e Leicester potrebbe scendere in Conference League, mi auguro il Leicester per il calcio italiano. Con la rosa che abbiamo dobbiamo andare di partita in partita e fare della prossima partita sempre la partita più importante".