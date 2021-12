Mourinho: “Inter di un altro livello, non le servono assist per vincere il campionato”

Il tecnico della Roma dopo l'1-4 rifilato all'Atalanta: "Erano 19 mesi che non si batteva una grande, ora sono 22 minuti"

"Erano 19 mesi che non si batteva una grande, sentivo questa cosa da diverso tempo. Ora sono 22 minuti che non si batte una grande". Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'1-4 rifilato all'Atalanta al Gewiss Stadium, José Mourinho esalta lo spirito della sua Roma. "Dobbiamo recuperare gli infortunati, però questa partita porta mentalità e i giocatori devono capire questo". Un risultato che avvantaggia l'Inter capolista in classifica, ora con 6 punti di vantaggio sui bergamaschi in virtù della vittoria per 0-5 ottenuta ieri sera sul campo della Salernitana. "Non parlo della gara dell'Inter perché loro sono proprio di un altro livello. Per fare punti contro l'Atalanta - aggiunge il tecnico giallorosso - serve anche carattere e lo abbiamo dimostrato. Ho scherzato con loro prima della partita, io non ho sentito il terremoto di Bergamo, probabilmente siamo stati noi…".