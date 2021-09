Mourinho: “In Ucraina mai match facili. Con l’Inter vincemmo all’ultimo”

Mou non dimentica il passato e ritorna sulla vittoria in Ucraina ai tempi dell'Inter

In vista della seconda gara di Conference League, l'allenatore della Roma, José Mourinho, durante la presentazione del match in conferenza stampa, è tornato anche sul suo passato nerazzurro. "Domani favoriti? In questo momento ogni paese, ogni squadra ha potenziale, lavoro e organizzazione. Non si può parlare di differenze grandissime che anni fa si trovavano. Ho avuto esperienze di giocare in Ucraina. Con la Roma sarà la quarta volta che gioco qui e non c'è mai stata una vittoria facile. Con l'Inter abbiamo vinto all'ultimo minuto, con il Chelsea abbiamo pareggiato e con lo United abbiamo vinto 1-0. Lo Zorya è ben organizzato, sanno perfettamente cosa fare. Dobbiamo affrontare questa gara con concentrazione. Di facile non ha nulla domani".