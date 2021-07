Mourinho: “In Italia non so se posso chiamarla vita. Fortnite è una str***ata”

Il tecnico della Roma scherza sul calore dei tifosi. E si scaglia contro il noto videogioco: "Giocatore svegli la notte prima della partita"

Per José Mourinho la vita in Italia è "difficile". Lo ha ammesso scherzosamente il neo tecnico della Roma, facendo riferimento al calore, a volte eccessivo, dei tifosi: "Non so se posso chiamarla vita, perché è così difficile… (ride, ndr)". Intervistato dai canali del club giallorosso, lo Special One si è anche scagliato contro il noto videogioco Fortnite: "È un incubo. I calciatori stanno svegli tutta la notte a giocare a questa str***ata. E il giorno dopo magari c'è la partita...".