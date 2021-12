Mourinho: “Il rumore degli amici non ha prezzo, sogno di vincere a Roma”

Messaggio di Natale del portoghese ai tifosi giallorossi: "Cercheremo di ridurre il prima possibile il gap per arrivare dove vogliamo arrivare"

"E' per me un orgoglio e un onore lavorare per la Roma, lavorare per voi. Grazie di tutto, avete sempre un approccio fantastico. Il rumore degli amici per noi non ha prezzo". E' un José Mourinho in versione natalizia quello che ha voluto inviare i migliori auguri di buone feste ai tifosi giallorossi.