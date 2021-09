Mourinho: “Il club deve essere sostenibile. Una proprietà pazza non si preoccupa”

Lo Special One lancia una frecciata quando interpellato sul mercato

Alla Roma manca qualcosa dal mercato? Incalzato dai colleghi di DAZN dopo il successo sull'Udinese, José Mourinho non risparmia la stoccata a tanti top club europei protagonisti di una campagna acquisti faraonica (vedi il PSG): "Anche dirigenza ha bisogno di tempo: una proprietà pazza non si preoccupa del futuro. E ci sono tanti esempi in Europa - dice il portoghese -. Questa proprietà si preoccupa oggi, domani e dopodomani. Le cose vanno fatte in modo che il club sia sostenibile, i tifosi devono mantenere le aspettative".