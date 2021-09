Mourinho: “Dobbiamo trasferire forza in campionato, sabato perso con una piccola”

Dopo il ko in campionato incassato contro la Lazio, la Roma risponde positivamente in Conference League. Il commento del tecnico:

Dopo la vittoria per 3-0 in casa dello Zorya, l'allenatore della Roma, José Mourinho si è fermato ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto raccolto in Conference League, senza però tralasciare il discorso campionato. "Mi è piaciuto il risultato. Alla fine è quello che conta. Quattro giorni fa abbiamo giocato contro una squadra che sembrava una piccola e abbiamo perso. Conta il risultato. Oggi abbiamo vinto. Abbiamo sei punti, ne mancano cinque-sei per qualificarsi. Un passo avanti senza infortuni, abbiamo fatto riposare chi è rimasto in panchina o è rimasto a Roma".