Mourinho e le riserve: “Avete visto Inzaghi chi ha messo coi 5 cambi?”

Il tecnico della Roma evidenzia la differenza nelle seconde linee con le altre squadre citando i cambi dell'Inter

Nel corso della conferenza stampa successiva alla rocambolesca vittoria odierna col Sassuolo, José Mourinho è tornato a rivolgere il suo pensiero a Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. L'oggetto è il cambio di Rick Karsdorp con Bryan Reynolds: "Era morto, aveva i crampi. Traore e Boga lo stavano ammazzando. Ho pensato che se facciamo un gol non sarà per Karsdorp, se lo prendiamo potrebbe dipendere da lui. Se avessi avuto Roger Ibanez in panchina avrei messo lui. Questa è la differenza tra noi e gli altri. Avete visto chi ha messo Simone Inzaghi con i 5 cambi? In qualche posizione, però, abbiamo anche noi giocatori di qualità e di esperienza".