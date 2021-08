Mourinho debutta con una vittoria: 2-1 della Roma in casa del Trabzonspor

Per lo Special One prima vittoria ufficiale sulla panchina giallorossa nel match d'andata dei playoff di Conference League

José Mourinho sulla panchina della Roma con una vittoria. I giallorossi si sono imposti per 2-1 sul campo del Trabzonspor nell’andata dei playoff di Conference League. Una gara sofferta per la formazione italiana a Trebisonda: ospiti in vantaggio con Pellegrini, poi l’ex Parma Cornelius su assist di Bruno Peres ha trovato la rete del pareggio. Nel finale è Shomurodov a regalare la vittoria alla Roma e il primo successo in gare ufficiali allo Special One, che aspetta il match di ritorno fissato il prossimo 26 agosto all’Olimpico.