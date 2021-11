Mourinho: “Conte bravo allenatore, Espirito Santo un bravissimo allenatore”

Il tecnico della Roma appoggia il connazionale: "Ha fatto un lavoro fantastico al Wolverhampton per 4-5 anni, non un anno o pochi mesi"

Parlando ai microfoni di Sky Sport prima del match di Conference League contro il Bodo Glimt, il tecnico della Roma José Mourinho commenta l'arrivo al Tottenham, panchina che fu anche la sua nel recente passato, di Antonio Conte. Ma più che all'ex tecnico dell'Inter, il pensiero del portoghese è dedicato al connazionale Nuno Espirito Santo: "Penso che Conte è un bravo allenatore, però Nuno è un bravissimo allenatore. Che ha fatto un lavoro fantastico al Wolverhampton per 4-5 anni, non un anno o pochi mesi. Per questo dico che il Tottenham ha un allenatore molto bravo adesso ma lo aveva anche con Nuno".