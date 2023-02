José Mourinho si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio rimediato dalla sua Roma sul campo del Lecce. "Partita difficile, partita dura, ovviamente si vede dalla nostra frustrazione che non è il risultato che volevamo. Il campo era orribile e giocatori hanno avuto tanti problemi nel giocare di prima. Partita molto molto dura, per questa ragione ai miei giocatori non dicono nulla di negativo - le sue parole -. Non è il risultato che volevamo, ma è un punto e non sono due punti persi. Mi è piaciuto sentire qualcosa nello spogliatoio dopo la partita, vuol dire che non erano contenti del risultato. Per me questo è fantastico, è un'evoluzione nella mentalità dei miei. Due o tre anni fa la Roma faceva zero punti, abbiamo adesso questo tipo di mentalità. Adesso gioca la Lazio con l'Atalanta, una partita in più e continuiamo a lottare lì. Adesso con l'Europa League sarà più difficile per noi, nessun tipo di rammarico però".