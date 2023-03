Mourinho lo ha rifatto. Lo Special One batte ancora la Juventus grazie ad una rete di Mancini nel big match della 25esima giornata di Serie A. Sfortunata la Juventus che colpisce tre pali nell'arco della partita. Sciocchezza nel finale di Kean che viene espulso per un fallo di reazione su Mancini. La squadra giallorossa, grazie a questa vittoria, sale a quota 47 punti in classifica, raggiungendo così il Milan al quarto posto. I bianconeri restano invece a quota 35, con 15 punti di penalizzazione.