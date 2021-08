Mourinho: “All’Inter c’era un progetto per vincere oggi, a Roma è diverso”

Il tecnico giallorosso: "Questo club non vince da tanto, c'è tanto lavoro da fare. Ma i risultati arriveranno"

Debutto stagionale domani sera all'Olimpico per la Roma di José Mourinho che ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nella conferenza stampa della vigilia a Trigoria, il tecnico portoghese spiega cosa è cambiato tra quest'avventura e le sue esperienze precedenti: "La Roma è un club gigante, della dimensione di tanti altri club dove sono stato. La natura dei progetti poi è un'altra cosa. Quando sono arrivato al Chelsea, all'Inter o al Real, i progetti erano ovvi e non c'erano dubbi. Per vincere oggi e neanche domani. La Roma è in una situazione diversa: è un club che non vince da tanto e che lo scorso anno è finita a 29 punti dal primo e a 16 dal quarto posto. Ovvio che serva tempo e nel calcio è importante. La realtà è che non vinciamo da tanti anni. C'è tanto lavoro da fare e molto spesso è un lavoro invisibile, ma i risultati arriveranno. Per domani, poi per la Salernitana, poi per la Juve o l'Inter: domani è per vincere".