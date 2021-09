Morte Belardinelli, chiesta conferma della condanna a 4 anni per Manduca

La richiesta è del procuratore generale Nicola Balice, che si è opposto al ricorso dei pubblici ministeri

"Fu omicidio stradale, la sentenza in primo grado è equilibrata". Con questa dichiarazione, il sostituto procuratore generale di Milano Nicola Balice si oppone al ricorso dei pubblici ministeri contro la condanna a 4 anni per Fabio Manduca, l’ultrà del Napoli che nel dicembre 2018 ha travolto e ucciso Daniele Belardinelli prima della sfida di campionato contro l'Inter. Per il pg non sussistono prove affinché l’imputato sia condannato per omicidio volontario, al contrario di quanto sostiene l’accusa. I pm avevano chiesto per Manduca 16 anni; la difesa, invece, chiede l’assoluzione.