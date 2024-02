Francesco Moriero è uno dei componenti della chat Whatsapp che riunisce i giocatori dell'Inter vincitori della Coppa Uefa 1997/98. In quella chat c'è anche Diego Simeone. "Aspetteremo il fischio finale, poi sul gruppo partiranno le steccate - dice Moriero a Tuttosport -. Io e il Cholo abitavamo nello stesso palazzo, dove c’erano anche Zanetti e Zamorano, eravamo sempre insieme. Ho un grande rispetto per lui, è sempre stato un professionista serissimo. Trasmetteva alla squadra una grinta e una determinazione fuori dal comune. In campo dava tutto, non a caso era uno dei leader del nostro spogliatoio. Ricordo una partita contro la Fiorentina in cui Diego si prese una gomitata e perse un paio di denti. Arrivato in panchina, si fece mettere dell’ovatta in bocca per poi continuare a giocare come se niente fosse".

"Il Cholo-allenatore rispecchia l’indole che aveva quando giocava – dice ancora Moriero - In panchina non è mai tranquillo: si muove, urla, esulta. Vive la partita con intensità. Mi piacerebbe tanto vederlo alla guida dell’Inter. Glielo auguro con tutto il cuore".