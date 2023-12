"Sono passati tanti anni ma l’amore che mi lega a questi colori e ai tifosi nerazzurri è lo stesso: incondizionato". Parole e musica di Francesco Moriero, uno dei protagonisti del MatchDay Programme nerazzurro nel giorno di Inter-Lecce: "All’Inter ho vissuto momenti indimenticabili, l’emozione più grande è stata quella di alzare la Coppa Uefa a Parigi, mentre il gol che vorrei rivivere è sicuramente quello in rovesciata a Neuchâtel Xamax, sempre in Coppa Uefa... penso sempre a cosa sarebbe successo se lo avessi segnato a San Siro", aggiunge.

Doppio ex della sfida, Moriero ha cominciato nella sua città, Lecce: "Lecce e Milano hanno avuto un ruolo importante nella mia vita. L’Inter è la società che mi ha consacrato come calciatore, mi ha portato nel calcio che conta e mi ha fatto vivere momenti calcistici indimenticabili. Lecce è la mia città, dove vivo e dove ho iniziato la mia carriera. Mi piace molto seguire questa Inter, è una squadra molto forte, completa in tutti i reparti ed esprime un grande calcio. Oltre a Lautaro Martinez, il giocatore che mi ha impressionato di più è Dimarco, credo che negli anni sia migliorato tantissimo".

Per leggere il MatchDay Programme completo CLICCA QUI