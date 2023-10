"La Roma ha fatto quello che doveva fare, l’Inter però è stata perfetta. Nella ripresa i giallorossi sono stati più attivi ma il risultato è giusto". Il giudizio sul match di San Siro è del doppio ex Francesco Moriero, intervistato da TMW all'indomani della vittoria nerazzurra: "Inter in pole per lo scudetto? L'Inter deve cercare di vincere tutte le partite. Quella di ieri è stata sicuramente una vittoria importante".