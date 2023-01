Il doppio ex Francesco Moriero analizza per La Repubblica la sfida di domani tra Inter e Napoli: "Per i nerazzurri, la partita contro gli azzurri di Luciano Spalletti è fondamentale per tenere vivi i sogni di scudetto. Rappresenta l’ultimo treno, che se non lo prendi scappa via. E se in campo scenderà lo stesso Napoli visto prima della sosta, l’impresa per Simone Inzaghi e i suoi potrebbe essere davvero complicata. Se però l'Inter vince e porta avanti fino a giugno lo spirito dell’ultimo mese prima della sosta, può rientrare nella corsa Scudetto. Ma ricordiamo che non è partita bene. Deve lasciarsi alle spalle gli errori fatti in avvio e lavorare sui propri punti deboli, a partire dalla fase difensiva".