Francesco Moriero vede ancora l'Inter come favorita numero uno per la vittoria del campionato. L'ex nerazzurro lo ribadisce ai microfoni di TMW: "L’Inter si sta muovendo come sempre, magari un po’ meno rispetto agli altri anni, ma rimane la squadra favorita. E lotterà per vincere il campionato".

Inzaghi ha da poco rinnovato.

"Un grande passo. È l’allenatore ideale per l'Inter".