Moratti su Suning: “Per mille ragioni vuol tenere l’Inter più a lungo possibile”

L'ex presidente: "Hanno fatto il massimo nelle difficoltà, è positivo il fatto che continuino a tener duro"

Nel corso dell'evento organizzato per ricordare la figura di Peppino Prisco, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato anche della situazione societaria del club nerazzurro e del lavoro compiuto da Suning: "Finora hanno fatto il massimo nelle difficoltà che hanno obiettivamente avuto. Il fatto stesso che continuino a tener duro è un fatto positivo: hanno avuto una situazione difficile. Non so se stanno cercando qualcuno, ma credo che loro per orgoglio e per mille ragioni cercheranno, con i mezzi economici a disposizione, di tenerla per più tempo possibile", si legge su Goal.com.