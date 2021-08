Moratti: “Lukaku? Leggo sui giornali, per l’Inter è una tentazione”

L'ex presidente approva i nomi di Zapata e Vlahovic per la sostituzione: "Buoni entrambi, sicuramente"

Immancabile il parere dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti in merito all'affaire Romelu Lukaku-Chelsea. Raggiunto dai microfoni di Tutto Mercato Web, Moratti non si sbilancia inizialmente più di tanto sul tema: "Leggo anche io sui giornali di questa trattativa col Chelsea, onestamente non so niente di più di quello che è emerso. Si parla di 130 milioni di euro, per l'Inter è certamente una tentazione. Ora non conosco i numeri e non conosco quelle che sono oggi le necessità del club, ma le cifre di cui si parla sono certamente importanti...".