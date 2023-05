Oggi, 16 maggio 2023, giorno dell'euroderby, Massimo Moratti compie 78 anni. Una ricorrenza, ovviamente, celebrata dall'Inter, club che ha guidato da presidente: "Passione, dedizione e successi hanno fatto in modo che il suo nome fosse per sempre legato alla storia dell’Inter. Nel 2018 la famiglia Moratti è infatti entrata far parte della Hall of Fame nerazzurra. Nel giorno del suo compleanno, a Massimo Moratti vanno i migliori auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi".