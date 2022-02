Moratti: “Bello rivedere Mourinho a San Siro. Buona risposta dopo il derby”

L'ex presidente nerazzurro: "José è rimasto nel cuore di tutti, c'è stato grande affetto"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è stato intercettato nel post Inter-Roma da Sport Mediaset. Parlando in primo luogo dell'accoglienza riservata dal tifo nerazzurro a José Mourinho: "Bellissimo il fatto di rivederlo a San Siro, è stato accolto dal pubblico con grande affetto. La partita è andata come è andata ma lui è rimasto nel cuore di tutti. La partita? Buona risposta dopo il derby, dopo 20 ottimi minuti hanno controllato il match".