È ancora nei pensieri di Simone Inzaghi, Alvaro Morata che nella gerarchia delle logiche del calciomercato nerazzurro sembra aver perso qualche posizione. Nelle ultime ore però sembra prendere quota l’opzione Juventus, altro club fortemente interessato allo spagnolo. L'eventuale terzo ritorno in bianconero è sceso di quota da 5 a 3 su Better. Mentre per Snai e Better sono ancora Inter e Roma i più accreditati nella corsa al centravanti e sono offerti entrambi a 2,75. Molto lontano invece il Milan, ora a quota 15.