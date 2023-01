Intervistato da TMW Radio, Vincenzo Morabito dice la sua sulla questione dei giocatori in scadenza di Inter e Milan: "Adesso ovviamente abbiamo visto con il caso di Paulo Dybala questa estate che le questioni sui giocatori in scadenza stanno assumendo un nuovo modo di essere affrontate. Spesso ora i club vanno più verso giocatori nuovi pagando anche i cartellini. Credo che queste scelte vengano da esigenze economiche e sportive. Insomma non si fanno carte false per trattenere i giocatori e, quasi mai, si supera il tetto ingaggi”.