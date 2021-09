Monza, Stroppa: “Pirola volenteroso, lo tengo in grande considerazione”

Il tecnico dei brianzoli: "Non si è presentato in ritiro al 100%, ma è un ragazzo volenteroso"

Ancora zero minuti in stagione con il Monza per Lorenzo Pirola, difensore che l'Inter ha prestato per il secondo anno consecutivo al club di Silvio Berlusconi. Una scelta dettata più che altro dalle sue condizioni fisiche, come ha spiegato il tecnico dei brianzoli Giovanni Stroppa in conferenza stampa: "Se è pronto per giocare? Questo non lo so, è un ragazzo a cui tengo molto. Non si è presentato in ritiro al 100%, ma è un ragazzo volenteroso, che ha voglia, che si mette a disposizione. È molto giovane, deve imparare forse più di altri, ma lo tengo in grande considerazione. In amichevole contro la Primavera in settimana gli ho fatto i complimenti perché si sta mettendo nelle condizioni di essere preso in considerazione in maniera diversa rispetto a quando è arrivato in ritiro".