Monza, Stroppa approva gli acquisti: “Giocatori funzionali alla continuità”

L'allenatore del Monza, Giovanni Stroppa approva gli acquisti fatti fino a questo momento, tra i quali i due nerazzurri Di Gregorio e Pirola: "C'è stata la possibilità di dare continuità al lavoro iniziato".

Sono diversi i giocatori del Monza riconfermati dopo l'ottima stagione dello scorso anno, tra cui i nerazzurri Di Gregorio e Pirola, ancora in prestito al club brianzolo. Il nuovo mister dei biancorossi, Giovanni Stroppa ha fatto un primo bilancio della stagione appena iniziata parlando anche dei giocatori rimasti in rosa con i quali "c'è stata la possibilità di dare continuità al lavoro iniziato" come ha dichiarato ai canali del club -. "Fortunatamente le cose sono andate al meglio, ma è chiaro che dobbiamo andare per gradi: abbiamo migliorato e integrato il lavoro fisico, come primo step sono soddisfatto. I calciatori arrivati sono funzionali all'idea di come mettere in campo la squadra, tra i ragazzi vedo la giusta predisposizione, anche mentale, al lavoro richiesto, e questo è fondamentale, come la cultura del lavoro e il portare tutto sul campo".