Dopo che il suo Monza ha ottenuto la certezza aritmetica della permanenza in Serie A, Adriano Galliani, ad del club brianzolo, intervistato dall'ANSA ha sottolineato on orgoglio il traguardo ottenuto dal gruppo di Raffaele Palladino, protagonista di una prima nella massima serie davvero memorabile: “In Serie A storicamente ci sono state sempre sette sorelle che si sono giocate le prime sette posizioni, poi un gruppetto di metà classifica di sei squadre che non retrocedono mai e infine un gruppo di sette squadre che lottano per la salvezza. Noi al primo anno abbiamo raggiunto il secondo gruppetto, che per il Monza è qualcosa di miracoloso. Un’altra statistica è che da sempre 1,8 delle tre neopromosse retrocede, quindi un anno magari sono due e un altro anno magari è una sola.

Significa però che quando vai in Serie A hai quasi due probabilità su tre di retrocedere: il Monza è riuscito a non farlo