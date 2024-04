La sconfitta interna contro il Napoli non offusca il lavoro compiuto dal tecnico del Monza Raffaele Palladino coi giovani della squadra, tra i quali anche Valentin Carboni, arrivato dall'Inter e ben valorizzato in Brianza. Interpellato in merito da DAZN, Palladino spiega qual è la chiave per farli rendere al meglio: “Cerco di mettermi a disposizione e di insegnargli quello che possono fare meglio. C’è grande predisposizione dei ragazzi, è la loro carriera che deve crescere. Sono contento, quando giocano mettono in mostra le proprie qualità”.