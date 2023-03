Ha belle parole per tutti il tecnico del Monza Raffaele Palladino dopo la vittoria dei suoi uomini contro l'Empoli. Arrivata sotto gli occhi dei collaboratori di Roberto Mancini, e a questo proposito il tecnico biancorosso si sbilancia su qualche 'azzurrabile': "C'è un ct come Mancini bravissimo che ho conosciuto a Coverciano, un piacere conoscerlo. Ci sono tanti italiani che sono bravissimi e sarebbe riduttivo fare nomi. Il Monza nel suo complesso sta facendo bene. Patrick Ciurria è stata la sopresa, per me e per questo campionato. Luca Pessina è una conferma e merita di stare in Nazionale e Armando Izzo quest'anno, dopo ciò che aveva vissuto a Torino, ha alzato tanto il livello. Importante anche Stefano Sensi, tutti possono ambire all'Italia. Io spero il più possibile perchè per noi del Monza è un orgoglio".