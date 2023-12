"Andrea Colpani sa cosa voglio da lui". Parola di Raffaele Palladino, che nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di San Siro contro il Milan carica il talentuoso trequartista accostato anche all'Inter per la prossima stagione: "Deve continuare a lavorare, sia sul campo che fuori come la cura dell'alimentazione e della preparazione in palestra. Lo so che può fare di più e deve farlo", sottolinea il tecnico del Monza.