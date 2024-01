Questa sera sarà la seconda volta che Monza e Inter si sfideranno in Serie A all'U-Power Stadium. Ma il match tra brianzoli e nerazzurri non è esattamente una novità nel panorama nazionale, visto che le due squadre in passato avevano avuto modo di affrontarsi in tornei ufficiali. L'incrocio tra Monza e Inter si è verificato per sette volte in Coppa Italia tra il 1958 e il 1990: dopo aver perso la prima sfida per 1-4, i nerazzurri sono rimasti imbattuti nelle successive sei sfide.