In vista della partita di domani sera tra Monza e Inter, il Comune della città brianzola comunica nuove indicazioni relativamente alla viabilità e ai modi per raggiungere l'U-Power Stadium. Al netto degli aggiornamenti dell'ultimo minuto da definire con la Questura durante il GOS, per i flussi di traffico provenienti da sud (Milano) è consigliato l'utilizzo tangenziale nord / A52 con uscita Sant'Alessandro. Questo a causa della chiusura al traffico di Viale Campania in entrambe le direzioni di marcia.

Nel dettaglio, lo scorso 23 dicembre si è verificato il parziale cedimento del sottostante collettore fognario, che ha causato l'apertura di una buca in viale Campania a Monza, nel tratto compreso tra il civico 58 e l'intersezione con via Philips. La situazione si è aggravata il 31 dicembre quando le avverse condizioni meteo hanno comportato un ulteriore importante smottamento che ha reso necessario interrompere il traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia. Le verifiche effettuate dall'ente gestore BrianzAcque hanno evidenziato che il guasto non riguarda una semplice tubazione ma un tratto di un collettore che per dimensione (2 metri per 3), posizione e portata, che in assenza di pioggia oscilla tra i 300 ed i 350 litri al secondo, è una delle principali tubature cittadine che convogliano i reflui all’impianto di San Rocco. Per risolvere la situazione, quindi, serve realizzare un manufatto specifico. Inoltre, la presenza di diversi sottoservizi rende ancora più delicato e complesso l’intervento.

Il comunicato del Comune di Monza è disponibile cliccando su questo link.