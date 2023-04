"E' stata una settimana meravigliosa. Prima la vittoria sabato a San Siro (contro l'Inter, ndr), poi la qualificazione (in semifinale di Champions League, dnr) del Milan. Mi spiace per i tifosi napoletani, ma 31 anni di Milan non possono essere dimenticati". Lo ha detto Adriano Galliani, ad del Monza e storico dirigente rossonero, parlando in esclusiva a Sportmediaset.