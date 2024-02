L'Inter è lanciata a tutta velocità verso la seconda stella dopo aver vinto cinque trofei e fatto una finale di Champions League nelle ultime due stagioni e mezzo. Ma come vanno divisi i meriti di questi risultati? Riccardo Montolivo, in tal senso, non ha dubbi: "Io do qualche merito in più alla dirigenza. Marotta ha rimesso ordine in tutti i settori, è lui il vero fuoriclasse. Poi dico allenatore e squadra", le parole dell'ex centrocampista a DAZN.