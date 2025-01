Ospite di Cronache di Spogliatoio, Pablo Montero ha svelato un retroscena di mercato che lo ha riguardato in prima persona, quando fu a un passo dal trasferirsi all'Inter prima di una chiamata importante che gli fece cambiare idea: "Avevo parlato con i dirigenti dell'Inter, ma non ci siamo messi d'accordo economicamente - il ricordo dell'ex difensore uruguaiano -. A quel tempo, non avevo il procuratore, mi occupavo io del mio futuro. Sono tornato a Bergamo (giocava nel'Atalanta, ndr), e mentre stavo andando a Milano mi ha chiamato Lippi. Pensavo fosse uno scherzo di un amico, tanto che ho messo giù il telefono. Alla seconda ho capito che era lui, mi ha detto 'non firmare per l'Inter' e mi ha portato alla Juve. Ho fatto questa scelta perché l'avevo già avuto all'Atalanta".

