Vincenzo Montella, ex tecnico di Fiorentina e Milan oggi alla guida dei turchi dell'Adana Demirspor, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tutto Mercato Web toccando tantissimi argomenti. Tra i quali, ovviamente, anche l'Euroderby di questa sera: "Sinceramente il Milan ci è arrivato con qualche defezione, non solo prima ma anche durante la gara, vedi Ismael Bennacer. La partita d'andata ci ha fatto vedere che in campo c'erano delle differenze. Ma il calcio e il Milan ci insegnano tanto per cui fare previsioni scontate non è oggettivo.

Poi è una semifinale di Champions ed è sempre particolarmente difficile, aperta e ci possono essere sorprese. L'Inter ha un vantaggio e dovrà saperlo mantenere durante la partita".