"Le finali sono sempre incerte, ma un po' di storia societaria conta e me lo auguro anche per l'Inter. Non credo ci siano favorite, sarà importante l'episodio, la calma, l'abitudine". Vincenzo Montella, ai microfoni di Radio Rai, commenta così l'ultimo atto in Europa League tra Roma e Siviglia, mettendoci dentro anche una speranza in vista dell'Inter.

Secondo l'allenatore, oggi sulla panchina dell'Adana Demirspor, in Turchia si tiferà Inter per ragioni di coefficiente Uefa. "Non sono certo, ma se l'Inter dovesse vincere la Coppa si aprirebbe un posto in più per la Turchia per il futuro. E' successo così per la Fiorentina in Conference perché ha eliminato una formazione svizzera. Non dall'anno prossimo, ma dalla successiva si tornerà ad avere cinque squadre in Europa. Questo fattore inciderà più di altre possibili simpatie".

Tornando alla finale di Europa League, Montella elogia Mourinho. "E' un vincente. Nella storia della Roma ci sono state due finali europee prima di lui e altrettante dopo - ha sottolineato l'allenatore italiano - Tre italiane in finali europee? Gli arbitri quest'anno sono stati molto bravi perché hanno alzato il ritmo delle partite e questo è fondamentale. Conta poco recuperare il tempo, conta il ritmo e questo è migliorato nettamente negli ultimi anni. Non è un caso, per me, che le italiane siano andate avanti in Europa. In Turchia dobbiamo migliorare perché fisicamente fai fatica se la direzione arbitrale non si avvicina ai livelli europei".