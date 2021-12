Montella: “Dzeko sempre una garanzia tra i centravanti. Serie A avvincente”

Il tecnico dell'Adana Demirspor: "Il campionato si è livellato molto e non c'è più la Juve degli ultimi anni fortissima come organico"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Vincenzo Montella, allenatore dell'Adana Demirspor, ha parlato della sua esperienza in Turchia ma anche degli sviluppi del campionato di Serie A: "È una bella lotta, ormai il Milan non è più una sorpresa; Stefano Pioli ha dato un'anima. C'è poi l'Inter, oltre al Napoli, e l'Atalanta è una mina vagante. Sarà una bella lotta e mi auguro che sia incerta fino alla fine. Mi aspettavo un campionato avvincente, si è livellato molto e non c'è più la Juve degli ultimi anni fortissima come organico. Non so se riuscirà a recuperare, vedremo".