Monguzzi (Verdi): “Referendum su S. Siro. E il nuovo stadio è un salto nel buio”

Il presidente della Commissione Mobilità e Ambiente: "Non possiamo dare un quartiere in mano a fondi speculativi"

Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde e presidente della Commissione Mobilità e Ambiente, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, nella la quale ha detto la sua sul progetto del nuovo stadio in città a pochi giorni dall'ok arrivato da Palazzo Marino: "Sala sbaglia su San Siro, si può ristrutturare il Meazza senza consumare il pratone e non possiamo dare un quartiere in mano a fondi speculativi. Giusto ieri il presidente del Milan Scaroni ha detto che il fondo venderà il club prima del 2026 - le sue parole -. Mi sembra un salto nel buio terrificante. Accettano volumetrie allo 0,35? E' un punto di partenza, costruiranno in verticale. E a ripagare l’impianto saranno i tifosi con prezzi dei biglietti più cari. Aggiungo che a Milano servono alloggi a basso costo, se intendono fare altro intorno allo stadio è speculazione".