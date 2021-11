Monguzzi: “Per Scaroni il Milan verrà ceduto: stiamo regalando San Siro alla speculazione finanziaria”

Le parole dell'esponente dei Verdi nella tavola rotonda organizzata all'Archivio di Stato

Monguzzi, esponente dei Verdi in Consiglio Comunale, spinge per il dibattito pubblico ma non per l'udienza pubblica. "Secondo i funzionari della giunta il dibattito pubblico non si può fare per opere oltre i 300 milioni, allora abbiamo presentato una proposta di modifica del regolamento ed è attualmente ferma per una volontà politica. L'udienza pubblica? Un autogol. In questo momento la madre delle battaglie è sul dibattito pubblico, che si differenzia dalle varie commissioni perché è un diritto dei cittadini. Quel che chiedo a tutte le realtà contrarie all'abbattimento di San Siro è di mettersi insieme".