Mondiali biennali, la FIFA rinvia tutto. Ceferin avvisa: “Conseguenze gravi”

È muro contro muro dopo il no di Sudamerica ed Europa, la Fifa rinvia il Congresso. Ceferin avvisa Infantino: "Non insistere per il voto"

Esecutivo Fifa piuttosto turbolento quello tenutosi oggi, durante il quale il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha annullato il Congresso in programma per il prossimo dicembre per discutere sulla questione del Mondiale con cadenza biennale. Il tema rimane in agenda - si legge su Gazzetta.it - ma se ne riparlerà nel 2022. Il no di Europa e Sudamerica ha dato il via ad una vera e propria spaccatura nel mondo del calcio, fino ad un muro contro muro deciso e irremovibile. La Fifa dal canto suo continua a voler approvare il progetto già il 20 dicembre, quando era in programma il Congresso annullato che ha lasciato il posto ad un semplice summit. Ad Infantino però risponde anche il presidente della Uefa Aleksander Ceferin: "Gianni, ti chiedo, non spingere per il voto: avrebbe conseguenze gravi per il calcio".