Javier Mascherano, ct della Nazionale argentina Under 20, ha diramato quest'oggi la prima lista dei 37 giocatori dai quali saranno selezionati coloro che prenderanno parte al prossimo Mondiale di categoria, in programma proprio in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno. Presenti nell'elenco anche i fratelli Valentin e Franco Carboni, giocatori di Inter e Monza. L'eventuale convocazione finale potrebbe rappresentare un problema per i club, visto che il Mondiale inizierà pochi giorni prima della conclusione della Serie A.