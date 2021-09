Mondiali biennali, ora Ceferin chiede un summit con la Fifa per chiarimenti

Il presidente della UEFA ha parlato coi 55 rappresentanti in merito. Ora vuole i dettagli del progetto

Martedì pomeriggio si è tenuto un incontro in videoconferenza tra lo staff UEFA e le Federazioni europee sul tema del Mondiale ogni due anni. In questa occasione, Aleksander Ceferin, presidente dell'organismo europeo, ha interpellato tutti i Paesi del vecchio continente sulla loro visione del controverso progetto della FIFA. Secondo quanto riportato da L'Equipe, c'era un clima di generale riservatezza, ma molti di loro volevano avere informazioni più precise sui contorni di quella che sarebbe una vera rivoluzione nel calendario internazionale. Il presidente UEFA ha poi chiesto un incontro con la FIFA per avere tutti i dettagli di questo progetto e delle sue conseguenze. Pur ripetendo la sua ostilità all'idea.